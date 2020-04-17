Нарушивший самоизоляцию бомж озадачил российских полицейских

В Сочи нарушивший самоизоляцию бомж был задержан полицейскими. Об этом этом в пятницу, 17 апреля, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
По данным издания, полицейские остановили мужчину несколько дней назад и зачитали ему постановление главы администрации Краснодарского края о запрете жителям покидать свои дома. В ответ бомж сказал, что живет на улице, озадачив тем самым сотрудников МВД. Тогда полицейские рассказали ему об опасности коронавируса и отпустили его.
17 апреля стало известно, что власти Краснодарского края решили продлить до 30 апреля режим карантина в регионе, введенный в конце марта из-за распространения коронавируса.
По данным на 17 апреля, в России зафиксировали 4080 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, общее число с начала эпидемии в стране достигло 32 008. Всего в стране умерли 273 пациента, 2590 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения