На Кубани продлили карантин до 30 апреля

Власти Краснодарского края решили продлить до 30 апреля режим карантина в регионе, введенный в конце марта из-за распространения коронавируса. Об этом на заседании оперативного штаба заявил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев, передает ТАСС.
Глава региона объяснил продление карантина тем, что, несмотря на действия по борьбе с инфекцией, в регионе продолжает расти количество заразившихся, в связи с чем это «вынужденная мера».
Карантин на Кубани был введен 31 марта, жителям региона вынесли полный запрет на передвижение по территории края и пешком, и на транспорте. С 12 апреля режим карантина в регионе изменили на режим самоизоляции до 18 апреля, однако 17 апреля губернатор вновь сообщил о продлении карантина.
16 апреля глава Башкирии Радий Хабиров объявил о продлении режима самоизоляции в регионе минимум до конца мая для профилактики коронавируса. Он добавил, что такие меры «непопулярные, но необходимые».
По данным на 17 апреля, в России зафиксировали 4080 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, общее число с начала эпидемии в стране достигло 32 008. Всего в стране умерли 273 пациента, еще 2590 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения