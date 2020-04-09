Операция по вывозу бомжей из Сочи закончилась бегством и избиением казаков

В Сочи операция по вывозу бомжей из города закончилась бегством и избиением казаков. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает издание «Сочистрим».

По данным издания, 8 апреля полицейские провели операцию по вывозу бездомных из Сочи. 28 человек без определенного места жительства посадили в автобус. Поскольку в городе-курорте нет приютов для бездомных, их вывозят в другие города Краснодарского края.

Во время переезда автобус сделал вынужденную остановку в Джубге. Бездомные воспользовались этим и бросились бежать. Побегу пытались помешать казаки, сопровождавшие автобус, которых в итоге избили бомжи.

7 апреля сообщалось, что в Москве задержали бомжа, который ворвался в квартиру 25-летней женщины, ограбил ее и изнасиловал.

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