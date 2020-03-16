У московского бомжа украли 750 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, 15 марта москвич позвонил в полицию и заявил, что на Иловайской улице на него напали двое незнакомцев. Один из нападавших держал его руки, а второй забрал борсетку с ремня, в которой якобы были все документы и деньги. Отмечается, что у самого потерпевшего нет собственного дома — он живет в центре социальной адаптации в Люблино.

Нападавших пока не нашли. В МВД было возбуждено уголовное дело.

В феврале сообщалось, что в Москве неизвестный украл из квартиры сейф с деньгами и украшениями на семь миллионов рублей. Инцидент произошел в квартире на Сокольническом Валу. Преступник подобрал ключи к замку входной двери и попал в квартиру. Отмечается, что в сейфе были деньги, документы и ювелирные изделия.

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