Из московской квартиры украли сейф с деньгами и украшениями на семь миллионов

В Москве неизвестный украл из квартиры сейф с деньгами и украшениями на семь миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел в квартире на Сокольническом Валу. Преступник подобрал ключи к замку входной двери и попал в квартиру. Отмечается, что в сейфе были деньги, документы и ювелирные изделия.

Все это неизвестный забрал, а затем скрылся с места происшествия. В полиции уже завели уголовное дело о краже в особо крупном размере.

16 января в Москве обокрали 45-летнего сотрудника «Роскосмоса» Юрия Гагарина. Неизвестные несколько раз снимали деньги с его банковской карты, хотя данных он никому не передавал. Всего неизвестные похитили около 20 тысяч рублей.

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