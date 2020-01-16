Юрия Гагарина из «Роскосмоса» обокрали в Москве

В Москве обокрали 45-летнего Юрия Гагарина — сотрудника «Роскосмоса». Об этом в четверг, 16 января, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, неизвестные несколько раз снимали деньги с его банковской карты, хотя данных он никому не передавал. Всего неизвестные похитили около 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

Ранее, 22 декабря, сообщалось , что в Москве двое грабителей в медицинских масках напали на безработного мужчину и похитили у него более девяти миллионов рублей.

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