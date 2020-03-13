Воры вынесли миллионы из сейфа в российской церкви

В храме Святой великомученицы Анастасии на Васильевском острове в Петербурге воры вынесли деньги из сейфа, ущерб составил два миллиона рублей в разной валюте. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, 12 марта 63-летний настоятель церкви обратился в полицию с заявлением. Он обнаружил пустой сейф в помещении храма. Воры украли оттуда 12345 евро, 2965 долларов и 800 тысяч рублей.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В 2018 году житель Якутии вынес серебро из храма и обменял его на спиртное. Служитель церкви заявил о краже серебряных изделий на сумму 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции быстро установили подозреваемого, 38-летнего ранее судимого гражданина.

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