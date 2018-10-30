В Якутии мужчина украл серебро из церкви и обменял на спиртное

Житель Якутии вынес серебро из храма и обменял его на спиртное. Об этом во вторник, 30 октября, сообщается на сайте республиканского главка МВД.

Накануне в полицейский участок Оймяконского района обратился служитель местной церкви и заявил о краже серебряных изделий на сумму 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции быстро установили подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый гражданин.

«Подозреваемый часто наведывался в храм, где его жалели и предоставляли помощь в виде еды и крова. В день происшествия подозреваемый пришел в храм в состоянии алкогольного опьянения, поэтому работники выпроводили его из церкви. Это его обидело, и он направился в лавку, расположенную около храма, чтобы совершить кражу», — говорится в сообщении.

Воспользовавшись тем, что в лавке никого не было, преступник вынес оттуда серебряные украшения, которые позже обменял на спиртные напитки. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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