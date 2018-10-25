Привидение год воровало деньги у сибирячки и оказалось бывшим мужем

Жительница города Сосновоборска Красноярского края пожаловалась в полицию на то, что у нее крадет деньги привидение, однако потусторонней силой оказался бывший муж. Об этом в четверг, 25 октября, в пресс-службе краевого главка МВД сообщили РИА Новости.
По словам женщины, за год у нее из квартиры пропала в общей сложности 81 тысяча рублей. Однако она не допускала, что стала жертвой преступления, а списывала пропажу денег на проявление полтергейста. Как объяснила женщина полицейским, в квартире не было следов взлома и пребывания чужих людей.
Оперативники установили, что деньги похитил бывший муж. Он сделал дубликат ключей от квартиры и время от времени пробирался туда, пока хозяйка была на работе. Против 34-летнего жителя Сосновоборска возбудили восемь уголовных дел о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
17 октября 2017 года сообщалось, что в Знаменском районе Омской области 19-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве 26-летней женщины. По данным местных СМИ, молодой человек сдался в полицию сам — его замучила совесть. Он рассказал, что убитая стала ему не только сниться, но и повсюду чудиться.