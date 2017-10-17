Силовые структуры
 

Омич сдался полиции из-за призрака убитой им и спрятанной на болоте подруги

Перейти в «Мою Ленту»

В Знаменском районе Омской области 19-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве 26-летней девушки. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает региональное управление МВД.

С заявлением о пропаже девушки в полицию 21 августа обратилась ее мать: к тому времени потерпевшая в течение пяти дней не приходила домой, а ее телефон был отключен.

«Предварительно установлено, что житель деревни Киселево в ходе конфликта, возникшего во время совместного распития спиртных напитков, причинил потерпевшей телесные повреждения, от которых она скончалась. Тело он спрятал в болотистой местности в четырех километрах от деревни и замаскировал его землей», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Задержанный помещен в СИЗО.

Как отмечает региональное издание Om1.ru, молодой человек сдался в полицию сам: его замучила совесть. Убитая девушка стала ему не только сниться, но и повсюду чудиться.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На болоте в Омской области найден скелет девушки, которая после смерти являлась своему убийце
Британский гей увидел в полуторагодовалой приемной дочери сатану и убил ее
Убивший пенсионера гвоздодером 13 лет назад ради шести тысяч нашелся в Якутии
Последние новости
Раскрыто местонахождение Янтарной комнаты
Омич сдался полиции из-за призрака убитой им и спрятанной на болоте подруги
Россия установила рекорд по поставкам газа в Турцию
В служебном помещении Домодедово нашли ножи, запрещенную книгу и нелегалов
Москвичам предложили пожить в квартире-студии за 180 тысяч рублей  
Депутат Рады с криками «За Иловайск ответишь!» побил бывшего министра обороны
В сети пристыдили упавшую после пьянки чемпионку мира
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01Сегодня

Твой папа педофил

Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
09:18Сегодня

Претендентов на пост президента России проверят на экстремизм и судимости

14:10Сегодня

В служебном помещении Домодедово нашли ножи, запрещенную книгу и нелегалов

18:3716 октября

Бывшего начальника УСБ СКР Максименко пугали самой страшной колонией России

Силовые структуры00:0112 октября
Андрей Попов

Бог простит

Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
12:14Сегодня

«Профессиональную вдову» в хиджабе поймали в Северной Осетии

09:57Сегодня

Обвиняемый в сбыте наркотиков найден мертвым в изоляторе Приамурья

14:1716 октября

Двух мигрантов в Одинцово поймали с двумя килограммами героина

Силовые структуры00:0114 октября
Сергей Кулаков

Прозевали

Американский разведчик пробрался в российскую полицию и сделал карьеру
13:50Сегодня

Бывшего майора полиции осудили за пьяное ДТП с погибшей семьей священника

13:34Сегодня

Правозащитники предложили ужесточить наказание за телефонный терроризм

13:2116 октября

Молодого петербуржца уличили в «пьяном» наезде на троих человек из мести

Россия
«Хватит проституток, Чехова давай!»
Бульварные феи и колбасные короли Москвы
Чистый разум без границ и берегов
В Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Маразм крепчает
Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
Глава Подмосковья назвал основные отличия нового бюджета
Семилетний гонщик из Петербурга два месяца жил с отцом и сестрой в машине
Пятеро военнослужащих до смерти избили мужчину у ночного клуба на Сахалине
Большая часть расходов бюджета Подмосковья на 2018 год носит социальный характер
Все материалы
Мир
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Немцы выступили против исламских праздников
В Испании разбился второй за неделю истребитель
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Карнавальные фигуры, изображающие Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда ТрампаЯ твоих дипломатов арестовывал
Чем грозит крупнейший в истории конфликт между США и Турцией
Все материалы
Бывший СССР
Це не Європа
Союзники Украины больше не хотят терпеть ее капризы
Залпы из пушек напугали митингующих у здания Рады
Депутат Рады с криками «За Иловайск ответишь!» побил бывшего министра обороны
В Раде назвали причину боязни Киева объявлять войну России
В Раде согласились выполнить требования митингующих под стенами парламента
Вокруг здания Верховной Рады Украины выставлено двойное оцепление
Ярош призвал жителей городов Украины готовиться встречать российские войска
Все материалы
Финансы
Билл ГейтсНе жалко
На что тратят свои деньги самые богатые люди мира
Интерес россиян к сексу резко упал
Орешкин придумал первый шаг к захвату мира
Закон о запрете снимать наличные с анонимных карт внесен в Госдуму
ЦБ предложил увеличить срок работы временной администрации в банках
Зампред ЦБ сравнила инфляцию с облаками
Wikileaks заработала на биткоине 50 тысяч процентов
Все материалы
Бизнес
Прощай, халява
Россия скоро лишится доступных автомобилей
В России пометят все лекарства
Россия установила рекорд по поставкам газа в Турцию
Немецкие эксперты оценили Lada Vesta на тройку
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
ФАС начала проверку ценообразования авиабилетов
РЭЦ и фонд «Сколково» договорились совместно развивать экспорт
Все материалы
Силовые структуры
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Сергей КулаковПрозевали
Американский разведчик пробрался в российскую полицию и сделал карьеру
В служебном помещении Домодедово нашли ножи, запрещенную книгу и нелегалов
«Профессиональную вдову» в хиджабе поймали в Северной Осетии
Обвиняемый в сбыте наркотиков найден мертвым в изоляторе Приамурья
Бывшего майора полиции осудили за пьяное ДТП с погибшей семьей священника
Все материалы
Наука и техника
Беспилотник Northrop Grumman X-47BЛягут все
Россия испугалась американских комплексов глобального удара
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Плакат «Год пролетарской диктатуры». Александр Апсит, 1918 год«События развивались по наихудшему сценарию»
Кто утопил Россию в крови в 1917 году
Предсказана смертоносная солнечная вспышка
Названы главные условия хорошего секса
Apple выпустила рекордно мало iPhone X
Объяснена трехмерность Вселенной
Все материалы
Спорт
Живи: Шумахер на грани смерти
Немецкий чемпион дважды впадал в кому и до сих пор не восстановился
Футболистке-трансгендеру запретили играть в женском чемпионате Австралии
В сети пристыдили упавшую после пьянки чемпионку мира
Чемпионка мира потолкалась с охранником ночного клуба и сломала копчик
Соперник чемпиона мира по боксу Джошуа отказался с ним драться
Россия завоевала 26 золотых медалей на молодежном чемпионате мира по самбо
Бывший менеджер Шумахера призвал рассказать правду о здоровье гонщика
Все материалы
Культура
Сладкий и гадкий
Голые женщины и отрубленные ноги: Климт и Шиле в Москве
«Катится, катится голубой Мирон»
Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке
«Огромный красный мужик лапает синюю тощую женщину»
Егор Кончаловский о разнице между сексом на экране и в жизни
Умер сыгравший в «Парнях из Трейлер Парка» Джон Дансуорт
Раскрыты подробности лечения Марьянова перед смертью
Опубликован баттл Оксимирона и Dizaster с русским переводом
Бывшая участница Pussycat Dolls рассказала о проституции в группе
Все материалы
Интернет и СМИ
Тонкости вагинаномики
Каким будет секс будущего
Ургант обсудил с щенком алабая необходимость кастрации Харви Вайнштейна
В сети обсудили «рассказ» Саши Грей о сексуальных домогательствах
Американская модель превратила свой аккаунт в сборник историй об изнасилованиях
Раскрыты гонорары иностранных «мальчиков для битья» на российских ток-шоу
Беглянка из Северной Кореи рассказала о бомбе-шишке и убитых американцах
Жадно тянущийся к еде кот пробудил аппетит пользователей сети
Все материалы
Ценности
Крыть нечем
Чем закончилась поездка в Крым на кабриолете Jaguar
Для Дейенерис из «Игры престолов» создали драконьи кроссовки
Немцы придумали часы для трудоголиков
Маноло Бланик обует женщин в «милахи»
Китайцев пересадят на длиннобазный Jaguar
Buben & Zorweg нашли способ сохранить от воров часы богатых коллекционеров
Умный электромотоцикл доставит удовлетворение водителю
Все материалы
Путешествия
Порвали два баяна
Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла туристка из России
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Клюв закрой
Убийца инвалида гулял на свободе, пока не заговорил попугай
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
Заплыв ирландцев во время урагана «Офелия» сняли на видео
На деньгах нашли записку похищенной в Египте девушки
Поклонник «Рика и Морти» отдал автомобиль за пакетик сычуаньского соуса
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Все материалы
Редкие машины, которые вытащили с того света
Автомобили, возрожденные из пепла
Машины против всех
Автомобили против снегоходов, лошадей и других неожиданных противников
Автомобили против поездов
Как машины отняли хлеб у железных дорог в США
Автобусы-трансформеры
«Икарусы» с трапом, гармошкой и колесами на любой вкус
В Нидерландах начнут торговать «УАЗами»
Дрифт-кар сразился в дрэге с одной из самых некрасивых машин
«Группа ГАЗ» объяснила обнаружение тетриса в «ГАЗелях»
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Безмолвие смерти
Жуткие фото городов-призраков
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Мы — не дойные коровы»
Почему москвичкам не стоит жить с приезжими
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы