Британский гей увидел в полуторагодовалой приемной дочери сатану и убил ее

Британский гомосексуалист Мэттью Скалли-Хикс, удочеривший вместе со своим супругом Крэйгом 18-месячную девочку по имени Элси, спустя две недели после появления ребенка в семье, углядел в ней «сатану в детском обличье» и забил до смерти. Об этом пишет газета Daily Mail.

31-летний Мэттью, работающий фитнес-инструктором, и его 36-летний партнер заключили брак в Португалии в 2012 году. Ребенок жил у них дома с сентября 2015 года, а в мае 2016 года они успешно закончили процедуру удочерения Элси, получив право опеки над ребенком.

Спустя две недели Элси доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Скалли-Хикс утверждал, что ребенок упал с лестницы. Однако полицейским удалось получить доступ к переписке пары, в которой они обнаружили, что Скалли-Хикс жаловался своему партнеру на то, что «проходит через ад», когда находится рядом с ребенком и писал, что больше не может выносить ее плача. Девочка скончалась после того, как врачи отключили ее от аппарата искусственного дыхания.

Эксперты, обследовавшие труп Элси, пришли к выводу, что над ребенком продолжительное время издевались — у нее обнаружили множество травм, переломов и внутреннее кровотечение с обеих сторон мозга.

В настоящий момент дело об убийстве ребенка рассматривается в Королевском суде Кардиффа.