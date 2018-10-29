Сотрудницу полиции обвинили в краже 200 рублей у семилетнего ребенка

Жительница Калининграда Лидия Лаврова заявила, что сотрудница региональной полиции украла у ее семилетнего сына 200 рублей. Об этом сообщает издание «Кантера».

Женщина дала ребенку деньги на сладости, и мальчик отправился в небольшой магазин, где в то же время находились несколько сотрудников полиции — слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД в Калининграде.

Через некоторое время школьник позвонил маме и пожаловался, что потерял деньги в магазине. «Я спросила, при нем ли были наличные, когда он заходил в магазин. Сын ответил положительно», — рассказала Лаврова. Мальчик отметил, что украсть деньги никто не мог, потому что в помещении были только сотрудники полиции, «а они точно не взяли бы».

Чтобы разобраться в случившемся, женщина пришла в магазин и просмотрела записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как девушка в форме наступает на деньги, которые выпали у ребенка, проталкивает их под торговую стойку, а затем подбирает.

Лидия Лаврова рассказала о случившемся начальству учебного заведения УМВД. Один из офицеров извинился перед женщиной и предложил вернуть деньги, от чего женщина отказалась. Позже с мамой школьника связалась сама сержант полиции. Она рассказала, что думала, будто деньги потерял ее коллега, и хотела их вернуть. «Ну так, если бы собиралась вернуть, она бы их не тайком подняла, а спросила бы сразу о том, кто из ее сослуживцев потерял. Но это, мягко говоря, было совсем не так. В общем, никаких извинений я не дождалась», — заключила Лаврова.

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