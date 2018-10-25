В Дагестане начальник отдела ГИБДД избил водителя и получил дело

Офицер полиции в Дагестане стал фигурантом уголовного дела об избиении местного жителя. Об этом в четверг, 25 октября, старший помощник регионального управления Следственного комитета России (СКР) Расул Темирбеков сообщил «Интерфаксу».

«Следствием установлено, что в начале октября 2018 года начальник ОГИБДД отдела МВД России по Буйнакскому району остановил на улице Советская в городе Буйнакске автомобиль "Газель" местного жителя, перегородив дорогу своей иномаркой. У мужчины он потребовал документы», — сказал Темирбеков.

После этого обвиняемый извлек из машины потерпевшего ключи и бросил в сторону. Затем он несколько раз ударил водителя «Газели» по голове и шее и уехал. Представитель СКР отметил, что в момент инцидента полицейский был при исполнении служебных обязанностей.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). «Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавил Темирбеков. В свою очередь, в пресс-службе регионального МВД отметили, что по данному факту назначена служебная проверка.

«В случае подтверждения фактов сотрудник полиции будет уволен из ОВД по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. А его руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», — сказал представитель ведомства.

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