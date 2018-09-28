Гаишнику вынесли приговор за отдых в Тунисе по паспорту брата

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор инспектору ГИБДД города Сосновый Бор Евгению Вдовенко, который слетал в Тунис по паспорту брата. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщается в телеграм-канале Объединенной службы судов города.

Как говорится в сообщении, 12 июля прошлого года Вдовенко решил отправиться за границу, используя внешнее сходство с родственником. В терминале отправления аэропорта «Пулково» он показал контролеру паспорт родного брата, благополучно прошел контроль и вылетел в Республику Тунис, тем самым незаконно пересек границу России.

21 июля, возвращаясь из Туниса, Вдовенко предъявил контролеру тот же паспорт, однако сотрудники КПП установили, что документ ему не принадлежит. Вдовенко был задержан сотрудниками ФСБ и стал фигурантом уголовного дела.

Суд назначил гаишнику наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.

В 2015 году вступил в силу запрет на выезд сотрудников правоохранительных органов за границу за исключением поездок в страны СНГ (кроме Украины), Абхазии и Южной Осетии.

В январе 2018 года Министерство внутренних дел согласовало список стран, где могут провести отпуск сотрудники ведомства. Российским полицейским разрешено проводить отпуск в 13 зарубежных странах: Азербайджане, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Китае, Республике Куба, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии.

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