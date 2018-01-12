Российским полицейским разрешили отдыхать в Таджикистане и еще 12 странах

Министерство внутренних дел согласовало список стран, где смогут провести отпуск сотрудники ведомства. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на распоряжение главы МВД Владимира Колокольцева, подписанное в конце декабря 2017 года.

Сотрудникам МВД в 2018 году разрешено проводить отпуск в 13 зарубежных странах: Азербайджане, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Китае, Республике Куба, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, частично признанных Абхазии и Южной Осетии.

«Эксперты турбизнеса обращают внимание на то, что из пляжных направлений здесь представлены лишь Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам. Азербайджан, несмотря на наличие морского побережья, является преимущественно экскурсионным направлением», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что Узбекистан в России также является интересным экскурсионным направлением, но туристические поездки туда ограничены сезонностью и высокой ценой перелета. В свою очередь Армения — популярное экскурсионное направление у граждан России, а в Белоруссию россияне традиционно едут за отдыхом в санаториях.

«Туры в Казахстан и Киргизию слабо представлены, а в Южную Осетию и Таджикистан — практически не представлены на российском рынке», — сообщила организация. В АТОР подчеркнули, что «удивляет присутствие в списке Туркменистана»: с этой страной у России существует визовый режим, причем получить визу россиянам туда довольно сложно. Организованный туризм в Туркменистан из России по этой причине отсутствует.

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