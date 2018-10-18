Полицейский заставлял селян брать на себя вину за преступления в обмен на еду

МВД начало проверку отдела полиции в Тверской области, где сотрудников заподозрили в фальсификации доказательства и привлечении к уголовной ответственности невиновных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«При получении сведений, объективно свидетельствующих о неправомерных действиях и решениях должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности», — отметили в министерстве.

12 октября в программе «Человек и закон» на Первом канале вышел сюжет о линейном отделе полиции на железнодорожной станции Сонково. В нем утверждалось, что начальник отдела капитан Антон Морозов заставлял местных жителей подписывать документы и признавать вину по нераскрытым уголовным делам. Таким образом он хотел улучшить статистику. Журналисты утверждали, что полицейский находил старика, пьяницу или бездомного среди местных, а потом запугивал, задабривал или подкупал этого человека, чтобы тот взял на себя вину за преступление.

Житель поселка Сонково 70-летний бывший тракторист Юрий Марищенко рассказал телеканалу, что был фигурантом двух дел — о краже электропилы у железнодорожников и о хищении денег у пассажира пригородного поезда. По одному из эпизодов он согласился взять на себя вину за бутылку водки и три тысячи рублей. Суд дал ему год условно. Его жена Людмила Кузьминская по такой же схеме была осуждена за кражу шубы у соседки. Другой местный житель Виктор Дементьев признался в краже велосипеда за пакет продуктов и 500 рублей. Его приговорили к 160 часам обязательных работ.

Под подозрение капитан Морозов попал после того, как обвиняемый в изготовлении холодного оружия, хранении и продаже патронов пенсионер Владимир Шерстнев на суде узнал, что ему грозит до шести лет колонии, и обвинил начальника полиции в фальсификации дела. По словам мужчины, четыре эпизода преступления Морозов оплатил ему выпивкой, едой и пятью тысячами рублей. В настоящий момент Шерстнев находится под госзащитой.

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