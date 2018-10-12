Сотрудница полиции ограбила полицию ради выплаты своего кредита

Старшая дознавательница одного из отделов полиции Вологодской области предстанет перед судом за кражу денег из служебного сейфа, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, этим летом 37-летняя сотрудница полиции воспользовалась тем, что за ней никто не наблюдает, и достала из служебного сейфа коллеги конверт с деньгами на сумму более 44 тысяч рублей, которые считались вещественными доказательствами по материалам доследственных проверок. Затем дознавательница украла из сейфа более 10 тысяч рублей.

Пропажу заметили оперативники собственной безопасности полиции. На допросе женщина созналась, что украла деньги, так как испытывала «серьезные финансовые трудности из-за непогашенного кредита». Она была уволена из органов внутренних дел.

В декабре прошлого года три сотрудника транспортной полиции Московской области получили от года до двух лет лишения свободы после того, как в подмосковной электричке напали на пассажира и отняли у него планшетный компьютер. Их признали виновными в грабеже, совершенном в составе преступной группы, и превышении должностных полномочий. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

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