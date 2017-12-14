Три полицейских ограбили пассажира подмосковной электрички и попали в колонию

Три сотрудника транспортной полиции в подмосковной электричке напали на пассажира и отобрали у него планшетный компьютер. Как в четверг, 14 декабря, сообщила «Ленте.ру» Екатерина Короткова, официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все трое признаны виновными в грабеже, совершенном в составе преступной группы, и в превышении должностных полномочий.

По данным следствия и суда, три сержанта линейного отдела полиции на станции Мытищи в декабре 2016 года во время патрулирования электропоезда «Москва-Ярославская — Мытищи» обратили внимание на спящего пассажира, у которого в руках был планшет, а в кармане — мобильный телефон. Решив похитить гаджеты, они разделились: один контролировал окружающую обстановку, второй отвлекал потерпевшего, разбудив его для проверки документов, а третий в это время и совершил хищение. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей

Сразу после произошедшего потерпевший обратился на горячую линию ГУСБ МВД. Сотрудники полиции, узнав о проверке, попытались вернуть ему похищенное, и привлекли для этих целей гражданина Таджикистана, якобы сообщившего о том, что он нашел утерянные гаджеты. При передачи украденного оперативники задержали и иностранца, и находившихся неподалеку сотрудников транспортной полиции.

Суд продолжался пять месяцев — обвиняемые выдвигали различные контраргументы и свои версии произошедшего. В ходе судебного следствия подсудимые в полном объеме вину не признали, отрицали свою причастность к преступлениям. Однако их аргументы оказались опровергнуты доказательствами и показаниями свидетелей. «Суд, с учетом позиции государственных обвинителей назначил бывшим полицейским наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца, 2 года и 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, они лишены званий и им запрещено занимать должности в правоохранительных органах после отбытия основного наказания», — рассказала Короткова.

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