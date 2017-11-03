Задержавшие работника прокуратуры инспекторы ГИБДД получили условные сроки

Московский районный суд Твери назначил от 3,5 до 4 лет лишения свободы условно трем сотрудникам отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Смоленску, задержавших работника прокуратуры, сообщает сайт Гепрокуратуры.

Судом установлено, что сотрудники ДПС 8 августа 2016 года у торгового центра в Смоленске остановили автомашину Volkswagen Passat для производства замеров светопропускаемости стекла. Водитель автомобиля предъявил удостоверение работника прокуратуры.

«Работники ГИБДД, превышая свои должностные полномочия, в отсутствие оснований и необходимости, применили в отношении водителя, не оказывавшего им сопротивления и не пытавшегося скрыться, физическую силу, причинив телесные повреждения, а затем в наручниках доставили его в дежурную часть УМВД России по Смоленску», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Полицейские осуждены по пунктам «а, б» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств).

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По российскому законодательству, проверка сообщений о совершенном прокурором правонарушении находится в исключительной компетенции прокуратуры.

На суде гособвинение настаивало на реальных сроках лишения свободы в отношении всех подсудимых.

В августе 3,5 года колонии строгого режима получил житель Санкт-Петербурга, оскорбивший нецензурными словами и ударивший полицейского в спину.