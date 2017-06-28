Бывшую дежурную МВД осудили за проигнорированный звонок с угрозой убийством

В Санкт-Петербурге осудили бывшую дежурную 85-го отдела полиции Петродворцового района города, которая не зарегистрировала звонок об угрозах убийством, а затем, когда преступление было совершено, внесла эти сведения задним числом. Об этом в среду, 28 июня, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что осужденная не зарегистрировала сообщение заявительницы о том, что сын угрожает убийством ей и ее мужу и не направила полицейских для проверки этой информации. В тот же день в дежурную часть от сотрудника скорой помощи поступило сообщение о том, что местный житель в ходе конфликта нанес смертельные ножевые ранения своему отцу.

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«После этого бездействия сотрудница полиции, желая скрыть это, исправила при помощи корректора сведения о заявителе и содержание заявления, написав поверх сведения по сообщению об угрозе убийством», — отмечает прокуратура Петербурга.

Осужденная признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 285 часть 1 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и статьей 293 часть 2 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с трехлетним запретом занимать должности в сфере государственной и муниципальной службы.

4 апреля Суоярвский районный суд признал виновной в халатности фельдшера Ирину Щербакову, принявшую за шутку звонок тонувших на Сямозере детей в июне 2016 года. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой наказания на три года — до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.