В Приморье за взятку осудят полицейских-антикоррупционеров

В Приморском крае пройдет судебный процесс над бывшими оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции из Уссурийска. Об этом «Интерфаксу» рассказала старший помощник прокурора края Елена Телегина.

Бывших сотрудников правоохранительных органов обвиняют в вымогательстве и получении взятки в 500 тысяч рублей. «Обоим бывшим сотрудникам органов внутренних дел предъявлено обвинение в совершении преступления по части 5 статьи 290 УК России («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»). Дело направлено в Уссурийский районный суд», — отметила Телегина.

В марте 2017 года полицейские в беседе с генеральным директором одной из компаний сообщили тому, что на территории его фирмы была обнаружена незаконно заготовленная древесина. Для того, чтобы против него не было заведено уголовное дело, мужчине было предложено выплатить антикоррупционерам полмиллиона рублей, отмечается в материале.