Пнувший полицейского мужчина получил 3,5 года колонии

В Санкт-Петербурге на 3,5 года колонии строгого режима осудили местного жителя Дмитрия Крайнюченко за то, что он оскорбил и ударил полицейского в спину. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Мужчину осудили по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и статье 319 («Публичное оскорбление представителя власти»). Крайнюченко находился на условно-досрочном освобождении.

По версии следствия, в апреле его задержали в вагоне метро за то, что был пьян (статья 20.21 КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). В ответ на законные требования полицейских мужчина выругался и пнул одного из стражей порядка.

24 июля стало известно, что перед судом в Чебоксарах предстанет 37-летняя местная жительница, обвиняемая в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудников полиции. По версии следствия, в ночь на 23 апреля женщина отдыхала в кафе, откуда ее забрали в отдел полиции по подозрению в нарушении общественного порядка. В частности, она оскорбляла нецензурной бранью патрульных, которых вызвали в связи с ее поведением. Но в дежурной части задержанная не успокоилась и менее чем за час нанесла пятерым полицейским удары по ногам, а также ниже пояса.