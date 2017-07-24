Избившая пятерых полицейских за час жительница Чебоксар предстанет перед судом

Следователи города Чебоксары (Чувашия) завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы, обвиняемой в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как следует из сообщения, материалы дела направлены в Калининский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в ночь на 23 апреля женщина отдыхала в кафе, откуда ее забрали в отдел полиции по подозрению в нарушении общественного порядка. В частности, она оскорбляла нецензурной бранью патрульных, которых вызвали в связи с ее поведением. Но в дежурной части задержанная не успокоилась и менее чем за час нанесла ногами пятерым полицейским удары по ногам, а также ниже пояса.

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«Факт совершения обвиняемой инкриминируемого ей преступления подтверждается показаниями пострадавших сотрудников правоохранительных органов, ряда свидетелей, а также соответствующей документацией», — отметили в региональном управлении СКР.

30 ноября 2016 года сообщалось о 28-летней жительнице подмосковного Ногинска, которая при задержании в центре Москвы ударила полицейского. Женщину заподозрили в мелком хулиганстве, но она отказалась подчиниться неоднократным законным требованиям сотрудников полиции. В частности, «отказывалась садиться в служебную автомашину, отталкивая сотрудника полиции, продолжая совершать противоправные действия в отношении представителя власти, ударила головой в область носа лейтенанта полиции, причинив последнему физическую боль».