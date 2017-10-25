В Дагестане осудили оперативника за причастность к убийству борца с экстремизмом

Верховный суд Дагестана вынес приговор бывшему оперуполномоченному уголовного розыска Магомеду Магомедову за причастность к убийству сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» в среду, 25 октября.
Бывший полицейский осужден на 13 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в пособничестве боевикам, которые 3 августа 2010 года застрелили замначальника антиэкстремистского центра МВД Дагестана по Кизляру Шевкета Куджаева.
Организатором убийства следствие считает бывшего главу отделения Пенсионного фонда России по Дагестану, депутата Народного собрания республики Сагида Муртазалиева, проживающего сейчас в ОАЭ. Как полагают следователи, он заплатил за преступление участникам кизлярской бандгруппы 2,7 миллиона рублей и 100 тысяч долларов. По версии следствия, заказчик убийства, финансировавший бандформирования, расправился с сотрудником Центра «Э» из-за его деятельности против боевиков.
Адвокат бывшего полицейского сообщил газете о намерении обжаловать приговор. «Мой подзащитный категорически не согласен с выводами суда. Он не признает свою вину», — сказал Сергей Квасов, защищающий интересы Магомедова.