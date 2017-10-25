В Дагестане осудили оперативника за причастность к убийству борца с экстремизмом

Верховный суд Дагестана вынес приговор бывшему оперуполномоченному уголовного розыска Магомеду Магомедову за причастность к убийству сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» в среду, 25 октября.

Бывший полицейский осужден на 13 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в пособничестве боевикам, которые 3 августа 2010 года застрелили замначальника антиэкстремистского центра МВД Дагестана по Кизляру Шевкета Куджаева.

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Организатором убийства следствие считает бывшего главу отделения Пенсионного фонда России по Дагестану, депутата Народного собрания республики Сагида Муртазалиева, проживающего сейчас в ОАЭ. Как полагают следователи, он заплатил за преступление участникам кизлярской бандгруппы 2,7 миллиона рублей и 100 тысяч долларов. По версии следствия, заказчик убийства, финансировавший бандформирования, расправился с сотрудником Центра «Э» из-за его деятельности против боевиков.

Адвокат бывшего полицейского сообщил газете о намерении обжаловать приговор. «Мой подзащитный категорически не согласен с выводами суда. Он не признает свою вину», — сказал Сергей Квасов, защищающий интересы Магомедова.