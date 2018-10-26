В Башкирии двое мужчин похитили соседского ребенка и привязали к дереву в лесу

В Башкирии двое мужчин похитили соседского ребенка, увезли его в лес и привязали к дереву. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета.

По версии следствия, 34-летний и 40-летний жители Белебеевского района заподозрили 13-летнего подростка в краже телефона. Они пришли к нему домой и пытались заставить признаться в содеянном. Когда мальчик отказался, мужчины посадили его в автомобиль, отвезли в лес в 200 метрах от села, привязали к стволу дерева и уехали, оставив ребенка одного.

«Подросток сумел освободиться от веревки и вернулся домой, после чего его опекуны обратились в правоохранительные органы. В настоящее время подозреваемые задержаны», — рассказали «Ленте.ру» в следственном управлении, отметив, что мальчик воспитывается в приемной семье.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего. Оба заключены под стражу.

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