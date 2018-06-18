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Лжеполицейские получили сроки за охоту на педофилов

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Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор банде охотников на педофилов. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в ТамТам-канале.

Коллегия присяжных признала виновными Кирилла Емельянова, Михаила Осташевского, Романа Рудаева, Дмитрия Тихонова, Алексея Дегтева, Алексея Лаппо, Михаила Логинова, Николая Кутуева и Романа Кулика в вымогательстве, похищении человека, вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления.

Пятеро фигурантов из девяти признали вину.

Суд в ходе закрытого процесса установил, что преступная группировка с октября 2012 года по июнь 2013-го размещала в интернете объявления об оказании несовершеннолетними сексуальных услуг. Клиентов заманивали в арендованные квартиры, где были установлены скрытые видеокамеры. Затем обвиняемые под видом сотрудников правоохранительных органов инсценировали задержание потерпевших и, шантажируя имеющимися видеозаписями, вымогали деньги.

Шесть клиентов заплатили преступникам более полутора миллионов рублей.

На основании обвинительного вердикта присяжных суд назначил наказание Рудаеву как наиболее активному участнику банды 17 лет в колонии строгого режима. По совокупности приговоров он в итоге будет отбывать 20 лет. Трое подсудимых получили от четырех до восьми лет заключения. Остальные отделались условными сроками от 8 месяцев до 3,5 лет.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск одного потерпевшего на сумму 140 тысяч рублей.

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