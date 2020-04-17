Москвичам назвали разрешенное число посещений магазина при самоизоляции

Власти Москвы назвали разрешенное число посещений магазина и аптеки в период всеобщей самоизоляции, сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

В публикации сказано, что пешком в ближайшую торговую точку можно ходить сколько угодно раз.

Ранее стало известно, что теперь для выхода из дома даже за покупками или для выгула собаки при себе надо иметь паспорт и письменное подтверждение о месте фактического проживания. Таким документом может быть страница прописки в паспорте, договор аренды или собственности для апартаментов. В случае проживания у родственников или друзей необходима расписка от владельца квартиры.

С 15 апреля в Москве действует пропускной режим, пропуска необходимо получать для передвижений на любом виде транспорта, включая велосипеды. За последние пять дней в столице составлено 12 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции на 50 миллионов рублей.

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