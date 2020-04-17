Москвичам назвали разрешенное число посещений магазина при самоизоляции

Власти Москвы назвали разрешенное число посещений магазина и аптеки в период всеобщей самоизоляции, сообщается в Telegram-канале РИА Новости.
В публикации сказано, что пешком в ближайшую торговую точку можно ходить сколько угодно раз.
Ранее стало известно, что теперь для выхода из дома даже за покупками или для выгула собаки при себе надо иметь паспорт и письменное подтверждение о месте фактического проживания. Таким документом может быть страница прописки в паспорте, договор аренды или собственности для апартаментов. В случае проживания у родственников или друзей необходима расписка от владельца квартиры.
С 15 апреля в Москве действует пропускной режим, пропуска необходимо получать для передвижений на любом виде транспорта, включая велосипеды. За последние пять дней в столице составлено 12 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции на 50 миллионов рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения