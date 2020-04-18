В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса: еще 162 пациента выписано из больниц. Об этом сообщает 18 апреля Telegram-канал оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1679. Эти люди потенциально могут быть донорами плазмы для тех, кто ещё находится в больнице», — отметила она.

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