У певицы Земфиры обнаружили коронавирус

У российской рок-певицы Земфиры обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Исполнительница обратилась к врачам и сдала тест. 26 октября медики сообщили ей о положительном результате.

Земфиру не госпитализировали. По рекомендациям врачей артистка осталась на домашнем карантине.

В сентябре 2020 года на концерте российской рок-певицы от остановки сердца умер мужчина. Это произошло во время ее выступления на площадке «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге. В июле 2019 года Земфира рассказала о подкарауливавшем ее около дома поклоннике.