Фанат Земфиры умер на ее концерте

На концерте российской рок-певицы Земфиры умер мужчина, сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел во время выступления исполнительницы на площадке «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге. Мужчина умер от остановки сердца.

Отмечается, что посетителя концерта вынесли из толпы без сознания. Дежурные врачи пытались привести его в чувство, пока к месту проведения концерта подъезжала бригада скорой помощи. В машине скорой помощи мужчина скончался.

В январе американский певец Дэвид Олни умер во время выступления на фестивале авторских песен в штате Флорида. 71-летний певец сидел на стуле, когда почувствовал себя плохо. Другие музыканты на сцене и зрители подумали, что он решил немного отдохнуть, поэтому не сразу пришли на помощь.Участники концерта рассказали, что Олни стало плохо во время исполнения третьей песни. Он извинился, замолчал и опустил подбородок на грудь.