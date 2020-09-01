Prodigy удивились отсутствию смертей на безумном концерте в Москве

Участники группы The Prodigy были удивлены отсутствию смертей на их бесплатном концерте в Москве на Манежной площади, прошедшем в 1997 году. Об этом рассказывается в опубликованной на YouTube седьмой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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Отмечается, что в различных интервью после мероприятия все участники подчеркивали, что на концерте никто не умер.

Очевидец выступления рассказал о безумии, творившемся на Манежной площади. Та была полностью заполнена людьми, у стен Кремля была установлена горка-трамплин для сноубордистов. Улицы, ведущие к площади, также были заблокированы слушателями. «Мы смотрели на эту толпу — как будто футбольный стадион, полностью заполненный людьми. 250 тысяч человек. Было очень холодно, и пар от дыхания создавал иллюзию тумана, поднимавшегося над толпой. Это был самый сумасшедший ивент в моей жизни», — рассказал организатор выступления зарубежных сноубордистов на концерте The Prodigy в Москве Дрю Стивенсон.

Седьмая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 31 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1997 году, диких концертах и самых ярких представителях сцены тех времен. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь, пятую — здесь, а шестую — здесь.

Подробнее об эпичном концерте The Prodigy на Манежной площади (видеоролик с таймкодом):