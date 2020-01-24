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Земфира выступит на фестивале «Рок над Волгой»

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Земфира
Земфира

Международный фестиваль «Рок над Волгой» объявил еще одного хедлайнера. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Помимо ранее заявленных отечественных коллективов «Би-2», «Мумий Тролль» и американской рок-группы Papa Roach, на девятичасовом рок-марафоне выступит исполнительница Земфира. Мероприятие состоится 27 июня в Самаре. Билеты можно приобрести на сайте.

Фестиваль проводился ежегодно с 2009 по 2013 годы. За пять лет существования «Рок над Волгой» посетило более 1,6 млн человек, а в 2013 году мероприятие собрало около 692 тысяч человек за один день. Обновленный фестиваль сохранит однодневный формат. На его сцене в разные годы выступали такие группы, как Rammstein, Skunk Anansie, Deep Purple, «Алиса», «Чайф», «Аквариум», «ДДТ», «Машина Времени», «Король и Шут», «Агата Кристи», «Сплин», ZAZ, «Океан Ельзи», Garbage, Limp Bizkit и другие.

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