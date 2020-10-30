Рената Литвинова рассказала о самочувствии Земфиры

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала о самочувствии певицы Земфиры. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо», — написала Литвинова.

27 октября сообщалось, что певица находится на домашнем карантине из-за положительного теста на коронавирус.

На одном из концертов Земфиры в сентябре этого года от остановки сердца умер мужчина. Это произошло во время выступления в Санкт-Петербурге на площадке «Севкабель Порт». В июле 2019 года поклонник Земфиры подкараулил ее около дома и разбил автомобиль певицы марки Mercedes.