Звезда кантри-музыки пропустит CMA Awards из-за положительного теста на COVID-19

Американский автор-исполнитель, звезда кантри-музыки Ли Брайс пропустит CMA Awards из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает Variety со ссылкой на агентство Associated Press.

Из-за выявления COVID-19 музыкант не выступит на церемонии. По плану Брайс должен был спеть песню I Hope You're Happy Now дуэтом с кантри-певицей Карли Пирс.

Представитель автора-исполнителя сообщил, что певец переносит заболевание без ярко выраженных симптомов. Брайс остался на домашнем карантине.

54-я церемония награждения CMA Awards пройдет 11 ноября. Мероприятие состоится в Music City Center в Нэшвилле, штат Теннесси, США.

Ведущими CMA Awards 2020 выступят американские кантри-музыканты Риба Макинтайр и Дариус Ракер. Исполнительный продюсер шоу Роберт Дитон пояснил, что около 60 процентов выступлений будут живыми, а остальные записаны заранее.

Ли Брайс выпустил четыре альбома кантри-музыки. Автор таких хитов как A Woman Like You, Hard to Love, I Drive Your Truck и I Don't Dance. Композицию Love Like Crazy признали лучшей кантри-песней 2010 года по версии Billboard Year-End. Она побила 62-летний рекорд по самому продолжительному пребыванию в кантри-чарте.