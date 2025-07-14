В НАТО заявили об ожидании реакции Путина на заявления Трампа

Постпред США при НАТО Уитакер заявил, что ждет реакции Путина на слова Трампа

Постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ждет реакции президента России Владимира Путина на последние заявления американского главы Дональда Трампа о военной поддержке Украине. Об этом политик рассказал в интервью Fox News.

«Очевидно, что он (Путин) отреагирует. Не только на то, что американское оружие стало легкодоступным для украинцев за счет Европы. Но он также отреагирует на эти пошлины для Китая, Индии и других, покупающих его нефть», — считает Уитакер.

По его мнению, решение главы Белого дома поставлять Киеву оружие за счет европейцев станет «отличным следующим шагом» к завершению конфликта на Украине.

Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести против РФ и ее торговых партнеров пошлины в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту.

Однако до этого президент Штатов выразил сомнения относительно принятия законопроекта Конгресса о «сокрушительных санкциях» против Москвы. Он заметил, что в данный момент такие меры вряд ли понадобятся.

В свою очередь, США и НАТО договорились о новых поставках оружия для Украины. Детали соглашения Трамп раскрыл в рамках встречи с Марком Рютте.