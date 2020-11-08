Съемки «Ведьмака» остановлены из-за вспышки коронавируса

Съемки второго сезона сериала «Ведьмак», которые проходят в Англии, были остановлены из-за вспышки COVID-19 на площадке. Об этом сообщает Variety.
Положительные тесты на коронавирус сдали четыре человека в съемочной группе сериала. Они не входят в число ведущих актеров «Ведьмака» и уже находятся на изоляции.
Производитель сериала Netflix заявил о том, что тесты на COVID-19 в ближайшее время сдадут все, кто работает на площадке «Ведьмака» в студии Arborfield Studios в окрестностях Лондона. Работа над проектом продолжится, когда Netflix сочтет ситуацию безопасной.
Съемки второго сезона «Ведьмака» уже останавливались из-за коронавируса в марте, когда болезнь была диагностирована у актера Кристофера Хивью. Возобновлена работа над шоу была только в августе, когда Великобритания ослабила ограничения на съемки фильмов и сериалов, введенные из-за пандемии.
«Ведьмак» считается одним из самых популярных сериалов производства Netflix. Он основан на фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского. Главные роли в проекте исполняют Генри Кэвилл, Фрейя Аллен и Аня Чалотра.
Ранее в сентябре стало известно, что из-за вызванных пандемией коронавируса изменений графика съемок «Ведьмака» от участия в них отказался один из ключевых для второго сезона актеров, датчанин Туэ Ерстед Расмуссен.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения