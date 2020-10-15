Netflix заработал на русском языке

Американский сервис по просмотру лицензионного видеоконтента Netflix локализовал интерфейс для русскоговорящей аудитории в партнерстве с Национальной Медиа Группой (НМГ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

C 15 октября на платформе стали возможны платежи в российской валюте. Стоимость подписки составляет от 599 до 999 рублей.

Также множество российских фильмов попадут в каталог Netflix. Кроме того, самые известные зарубежные картины и сериалы будут доступны с русской озвучкой и субтитрами.

Ранее сообщалось, что во время запуска на Netflix будет доступно около 40 российских фильмов и их число вырастет до 100 к концу 2020 года.

Netflix — стриминговый видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и телешоу. Работает по модели подписки. Несколько лет компания не только транслирует, но и создает собственные фильмы и сериалы. Так, самым популярным оригинальным сериалом на платформе признали первый сезон «Ведьмака». Международная версия сервиса доступна в России с 2015 года.

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