Первой российской документалкой на сервисе Netflix станет фильм про тюрьму

Первой российской документалкой на сервисе Netflix станет фильм про питерскую тюрьму «Кресты». Об этом сообщает РИА Новости.

Кинокартина, которая будет доступна для просмотра с января 2021 года, рассказывает об одной из старейших российских тюрем. В ней отбывали наказание многие известные деятели культуры такие, как художник Казимир Малевич и поэт Иосиф Бродский. Также в «Крестах» сидел маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.

Ранее в документальном фильме Netflix «Восходящий Феникс» (Rising Phoenix) дебютировал британский принц Гарри. Картина рассказывает об истории Паралимпийских игр, о том, как они стали третьим по величине спортивным событием в мире и о принимавших в них участие международных спортсменах.