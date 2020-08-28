Принц Гарри снялся в документальном фильме

Британский принц Гарри дебютировал в документальном кино — он снялся в фильме Netflix «Восходящий Феникс» (Rising Phoenix). Об этом пишет портал Travel + Leisure.

Картина рассказывает об истории Паралимпийских игр, о том, как они стали третьим по величине спортивным событием в мире и о принимавших в них участие международных спортсменах. «Восходящий Феникс» - это история, которая нужна миру прямо сейчас. Мы сталкиваемся с истинной силой человеческого духа и абсолютной силой разума, чтобы преодолеть и достичь того, что большинство сочло бы невозможным», — отмечает герцог Сассекский в картине.

Как заявил представитель принца Гарри, герцог «гордится тем, что был одним из людей, внесших свой вклад в этот уникальный и мощный документальный фильм». Также принц расскажет в фильме, о том, как основал Invictus Games («Игры непокоренных») для больных военнослужащих и ветеранов войны.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.