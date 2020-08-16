Раскрыты подробности первой встречи принца Уильяма и Меган Маркл

Первая встреча принца Уильяма с актрисой Меган Маркл состоялась в ноябре 2017 года. Подробности их знакомства раскрыты в книге «В поисках свободы» о жизни герцога и герцогини Сассекских. Об этом пишет Elle.

В тот день супруга герцога Кембриджского Кейт Миддлтон была в отъезде, и он принимал принца Гарри и Меган Маркл один. Отмечается, что принц Уильям был любезен с актрисой, но при этом не скрывал легкой насмешки. «Я с нетерпением ждал возможности увидеть, наконец, девушку, ставшую причиной появления глупой улыбки, которая теперь не сходит с лица Гарри!» — заявил он.

Позже принц Гарри рассказал брату, что планирует жениться на Маркл, однако герцог Кембриджский призвал его присмотреться к актрисе повнимательнее и не принимать поспешных решений.

Ранее сообщалось, что принц Уильям отговаривал младшего брата от брака с актрисой Меган Маркл. Герцог Кембриджский считал отношения принца Гарри с Маркл несерьезными. С принцем Уильямом соглашалась и его супруга Кейт Миддлтон.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

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