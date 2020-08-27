Двойник принца Гарри пожаловался на путаницу из-за внешности

Чанси Уильямс (Chancey Williams), популярный исполнитель песен в стиле кантри из американского штата Вайоминг, пожаловался, что его постоянно путают с принцем Гарри. Об этом пишет вайомингское издание Cowboy State Daily.

Из-за рыжих волос и бороды певец действительно немного похож на принца. «Когда я был во Франции, то часто слышал слова "принц Гарри", — утверждает певец. — В таких случаях я просто кивал и говорил "уи", иногда "уи" и "си" («да» по-французски и по-испански — прим. «Ленты.ру»)».

Певец, который в прошлом был ковбоем и участвовал в родео, рассказал о путанице из-за внешности на подкасте профессионального булфайтера Флинта Расмуссена (Flint Rasmussen). «И что ты делал, когда был в европейской стране, и люди думали, что ты принц Гарри? — поинтересовался Расмуссен. — Просто вел себя, как ни в чем не бывало?» Двойник члена королевской семьи ответил, что из-за незнания иностранных языков ему оставалось лишь улыбаться и кивать.

Принц Гарри — младший сын наследника британского престола принца Уэльского Чарльза и внук королевы Елизаветы II. Он попал в центр внимания в январе 2020 года, когда объявил об отказе от привилегий и обязанностей, полагающихся ему как члену королевской семьи. После этого он и его жена Меган Маркл лишились титулов и переехали в США.