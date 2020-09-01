«Россия 1» покажет фильм о теракте в Беслане

В четверг, 3 сентября, на канале «Россия 1» выйдет документальный фильм-расследование Александра Рогаткина о теракте в Беслане. Об этом сообщает портал Вести.Ru.

В картине будут представлены уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей 16 лет назад. В частности, автор фильма выяснил, как вооруженным преступникам удалось попасть в школу, а также почему ее охранял один милиционер — безоружная женщина. Кроме того, режиссер опубликует показания единственного захваченного живым террориста Нурпаши Кулаева.

Премьера картины состоится 3 сентября в 23:30 на телеканале «Россия 1».

Теракт в бесланской школе произошел 1 сентября 2004 года. В результате случившегося погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа. Материалы расследования теракта занимают 260 томов уголовного дела.