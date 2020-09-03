Автор фильма о теракте в Беслане раскрыл подробности расследования

Журналист Александр Рогаткин раскрыл подробности своего документального фильма-расследования о теракте в Беслане, премьера которого состоится 3 сентября на канале «Россия 1». Интервью с автором картины публикует «Комсомольская правда».

По словам Рогаткина, из 260 томов уголовного дела по теракту в Беслане ему удалось изучить лишь малую часть, поскольку многие материалы все еще засекречены. Также журналист рассказал о начале штурма в школе и о возникшем споре среди террористов.

«[Он начался] в 13.02. Смертницы взорвались гораздо раньше. У них возник спор. Две девушки смертницы думали, что едут захватывать отдел милиции. А тут — школа и маленькие дети. Заложницы слышали тот разговор. И недовольство, мол, тут много малолеток. И в какой-то момент террорист Хучбаров по кличке "Полковник" с ними просто разобрался. Он занимался рэкетом, воровал зерно с элеватора, мерзкая личность. Он застрелил одного из своих террористов, чтобы держать всех в узде. И смертниц ликвидировал — в первый же день, 1 сентября. При этом пострадало около десятка заложников. Мужчин-заложников заставили переносить их на второй этаж и выкидывать в окно. Одна успела выскочить в окно школы», — сказал он.

Также журналист сообщил, что взрыв в здании произошел не из-за начала штурма, а из-за срабатывания взрывного устройства смертников. «Они были развешаны повсюду. Официальная точка зрения следствия — вначале взорвалось взрывное устройство. Подвешенное к баскетбольному кольцу в спортзале. А потом взорвалась более крупная бомба, которая стояла на стуле около поста охраны», — отметил Рогаткин.

Автор картины приводит слова выжившего террориста Нурпаши Кулаева, отбывающего пожизненный срок. Преступник также признался, что взрыв произошел из-за конфликта между террористами. «Он сказал: мы стояли в коридоре. Я видел, как в другом конце зала между двумя террористами, один из которых стоял на педали, фиксирующей взрывные устройства, произошел конфликт. В результате один начал стрелять, а другой его толкнул. Тот сошел с педали и произошел взрыв», — приводит его слова журналист.

Премьера фильма состоится 3 сентября в 23:30 на телеканале «Россия 1».

Теракт в бесланской школе произошел 1 сентября 2004 года. В результате случившегося погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа. Материалы расследования теракта занимают 260 томов уголовного дела.