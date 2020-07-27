В России создали сериал о климатической катастрофе

Российское отделение Greenpeace запускает первый документальный сериал о климатическом кризисе. Проект запущен в рамках мультимедийной кампании «РРРЕАКЦИЯ», сообщили «Ленте.ру» в организации.

Сериал выходит на сайте проекта и в группе Greenpeace во «ВКонтакте». Первая серия посвящена связи коронавируса и климатического кризиса. Создатели проекта объясняют, что хотят показать, какое будущее ждет планету, если не предпринять активных действий по предотвращению глобальной катастрофы.

«Меня зацепила мысль о том, что все в наших руках. Что эта проблема решаемая и пока исправимая! И мы все не умрем, если начнем действовать. Ведь это не так уж далеко от реальности, что в будущем нам нужно будет выходить в специальной одежде на улицу из-за невозможности дышать воздухом или из-за климатических аномалий. Это вполне возможное развитие ситуации», — рассказала актриса и героиня сериала «Чики» Варвара Шмыкова, которая озвучила первый эпизод сериала.

«РРРЕАКЦИЯ» — новый проект Greenpeace о климатическом кризисе. В сериале и на сайте проекта рассказывается об изменении климата, его последствиях и о том, что может сделать каждый, чтобы решить проблему: «Мы делаем это через формулу трех Р, в которой кризис: Реален, Рукотворен, но все еще Решаем».