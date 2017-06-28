Greenpeace назвала самые опасные для экологии гаджеты

Наибольший вред природе наносит продукция компаний Apple, Samsung и LG, а наименьший — изделия Dell и HP. Таковы результаты исследования международной экологической организации Greenpeace, опубликованные на ее сайте.

Специалисты проанализировали более 40 различных гаджетов (смартфонов, планшетных компьютеров и ноутбуков) 17 известных производителей. При оценке вреда применялись четыре параметра: возможность замены дисплея, возможность замены аккумулятора, необходимость иметь специальные инструменты для ремонта и доступность запчастей. В результате каждое изделие получило оценку по 10-балльной шкале.

Из смартфонов самым безопасным для окружающей среды был признан Fairphone2 (10 баллов), который имеет съемную батарейку, а большинство распространенных технических неполадок может быть устранено в домашних условиях. По восемь баллов получили LG G4, LG GS и Xiaomi Redmi 4. Самую худшую оценку получили лидеры продаж Samsung Galaxу S7 и Samsung Galaxу S7 edge.

Из планшетных компьютеров наивысшую оценку получил HP Elite x2 1012 G1, а аутсайдерами стали iPad 5, iPad Pro (по два балла из 10) и Microsoft Surface Pro 5. Среди ноутбуков самыми долговечными и ремонтопригодными признаны Dell Latitude E5270 и HP EliteBook 840 G3. Самыми вредными для экологии — модели Microsoft Surface Book, Apple MacBook Pro с диагональю 13 дюймов и Apple Retina MacBook 2017 года выпуска.

Материалы по теме Изолируй меня полностью! Украинский фотограф показал опасность повальной зависимости от соцсетей

«Создание устройств, которые работают дольше и могут быть отремонтированы — важный шаг, который электронные бренды могут предпринять для снижения вредного воздействия на природу, связанного с производством электроники», — говорится в докладе Greenpeace. При этом отмечается, что каждый год образуются миллионы тонн электронных отходов.

Как отмечают авторы исследования, многие компании умышленно делают свою продукцию хрупкой и сложной для ремонта силами самих владельцев. «Из 17 брендов, представленных в нашей оценке, только три — Dell, Fairphone и HP — предоставляют все запасные части и руководства по ремонту», — сказано в докладе.

Как сообщалось 26 июня, ученые из Техасского университета в Остине (США) выявили, что наличие у человека даже выключенного смартфона снижает его когнитивные способности. Часть умственных усилий уходит на то, чтобы следить за гаджетом.