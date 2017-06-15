Наука и техника
 

Раскрыта главная особенность iPhone 8

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Роберт Хван (Robert Hwang), генеральный директор тайваньской копании Wistron, которая занимается производством iPhone в Индии, подтвердил некоторые слухи о новом смартфоне Apple. Об этом пишет Nikkei Asian Review.

По его словам, новый iPhone получит водонепроницаемый корпус, как и нынешняя модель. Помимо этого, Хванг подтвердил слухи о том, что гаджет оснастят системой беспроводной зарядки.

«Процесс сборки [iPhone] не сильно изменился по сравнению с предыдущими поколениями, хотя новые функции, вроде водонепроницаемости и беспроводной зарядки, требуют несколько иных тестов», — рассказал глава Wistron.

Apple начала производить iPhone в Индии в мае 2017 года. Wistron на данный момент собирает лишь самые дешевые версии смартфонов Apple — iPhone SE и 6. Также компания выпускает устройства для китайских и индийских брендов.

Новый iPhone будет представлен осенью 2017 года на ежегодной презентации Apple. В апреле были опубликованы первые фотографии макета устройства, а позже с ним записали ролик. Ключевыми особенностями смартфона станут новая двойная камера, безрамочный экран и беспроводная зарядка.

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