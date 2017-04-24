Наука и техника
 

Впервые опубликованы настоящие фотографии iPhone 8

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Блогер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin‏) из Латвии опубликовал на своей странице в Twitter реальные фотографии макетов iPhone 8. По словам инсайдера, модели прислал ему друг, который получил ее на заводе Foxconn, пишет 9to5mac.

Как утверждает Гескин, на фотографиях изображены не рабочие прототипы, а созданные на предприятии макеты смартфонов для отработки производства роботизирвоанными станками.

На одних снимках смартфон имеет полностью металлический корпус, когда как на других задняя крышка стеклянная, как у iPhone 4. По словам Гескина, смартфон получит безрамочный дисплей.

На задней крышке находится прорезь под обновленную двойную камеру с вертикальной ориентацией модулей. Судя по слухам, такое изменение необходимо для записи VR-котента.

Помимо этого, опубликованные фотографии опровергают информацию о том, что смартфон получил сканер отпечатков пальцев на задней крышке. Вместо этого Apple может встроить TouchID в экран, либо использовать другие механизмы биометрической аутентификации наподобие сканера радужки глаз.

Новый iPhone будет представлен осенью 2017 года на ежегодной презентации Apple. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi.

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