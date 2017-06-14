Создатель процессоров для iPhone ушел в Google

Корпорация Google наняла ключевого архитектора процессоров для iPhone Ману Гулати (Manu Gulati). Он проработал в Apple восемь лет, пишет Variety со ссылкой на собственные источники и профиль разработчика в LinkedIn.

Отмечается, что Гулати займется созданием процессоров для смартфонов Pixel и занял должность ведущего архитектора SoC (System-on-a-Chip, однокристальная система). По слухам, работа над созданием собственных устройств в Google началась в прошлом году. Они позволят повысить производительность смартфонов корпорации.

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Издание отмечает, что Apple подала 15 патентов, связанных с архитектурой процессоров и другими технологиями, в которых Гулати числится одним из изобретателей. Общий стаж мужчины составляет 27 лет, кроме Apple, он работал в AMD и Broadcom.

Одной из первых разработок Гулати в Apple стал процессор A4, который устанавливался в оригинальном iPad, iPhone 4 и Apple TV второго поколения.

На данный момент смартфоны Google выпускаются с процессорами от Qualcomm. Pixel и Pixel XL, они были представлены в начале октября прошлого года. В компании утверждают, что телефоны обладают лучшей на рынке камерой. Специалисты ресурса DxOMark установили ей рейтинг 89 баллов.