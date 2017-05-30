Создатель Android выпустил модульный смартфон

Компания Essential, основанная создателем ОС Android Энди Рубином (Andy Rubin), представила свой первый смартфон. Essential Phone получил титановый корпус с керамической крышкой и безрамочный дисплей, говорится на сайте предприятия.

У гаджета 5,7-дюймовый экран с разрешением 2560 на 1312 точек, защищенный стеклом Gorilla Glass 5. В верхней части передней панели расположена выемка под фронтальную камеру. Отмечается, что экран защищен от случайных включений при касании и попадании воды.

Essential Phone оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 835, четырьмя гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. Двойная задняя камера получила разрешение 13 мегапикселей. Как и в смартфонах Huawei, второй модуль монохромный и способен захватывать гораздо больше света, чем основная камера. Фронтальная камера имеет разрешение восемь мегапикселей.

На задней крышке устройства находится специальный магнитный коннектор, к которому подключатся дополнительные гаджеты. Вместе со смартфоном была анонсирована и 360-градусная камера. В Essential Phone нет разъема для наушников, но смартфон будет комплектоваться переходником.

Телефон выпустят в четырех цветах: черный, серый, белый и морской волны. Стоит Essential Phone от 700 долларов, а версия с 360-камерой обойдется в 750 долларов.