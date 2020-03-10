В Фукусиме зафиксировали аномально высокий уровень радиации

Специалисты Greenpeace выявили в префектуре Фукусима вторичное радиационное загрязнение, вызванное высвобождением цезия из-за мощных тайфунов «Хагибис» и «Буалой» в 2019 году. Уровень радиации превысил нормы в десятки раз. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Замеры проводились в течение трех недель в разных районах префектуры, в том числе и административном центре. Из-за обильных дождей, вызванных тропическими циклонами, радионуклиды мигрировали в речные системы с лесистых гор, которые продолжают оставаться источником вторичного загрязнения из-за отсутствия мер по дезактивации. По словам представителей природоохранной организации, результаты противоречат отчетам японского правительства, которые утверждают, что программа дезактивации эффективна.

Превышение нормального уровня было зафиксировано на всех участках, где проводились замеры. Например, в селе Иитате радиация из-за проливных дождей значительно усилилась по сравнению с результатами наблюдений на протяжении пяти лет. В районе центральной станции «Фукусима» были зафиксированы 46 радиационных аномалий, некоторые из которых в 137 раз превышают фоновые уровни, наблюдавшиеся до катастрофы 2011 года.

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